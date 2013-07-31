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“إخوان” الأردن : مشروع “برافر” بالغ الخطورة على أرض فلسطين

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“إخوان” الأردن : مشروع “برافر” بالغ الخطورة على أرض فلسطين “إخوان” الأردن : مشروع “برافر” بالغ الخطورة على أرض فلسطين

حذرت جماعة “الإخوان المسلمين” بالأردن من خطورة مشروع “برافر” على الأرض الفلسطينية في النقب وأهلها.

يذكر أن مشروع “برافر”الاسرائيلي سيتم بموجبه اغلاق مناطق كاملة امام المواطن العربي في صحراء النقب، واقتلاع عشرات الآلاف من الأهالي يصل عددهم إلى 70 ألف، وهدم 22 قرية، ومصادرة أكثر من نصف مليون دونم..وان الهدف من هذا المشروع الاسرائيلي قلع قرى فلسطينية كاملة وهدمها وبناء قرى يهودية مكانها.. والحد من الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب التي تعتبر من اهم المناطق البدوية الفلسطينية.

وأكدت الجماعة- في بيان أصدرته اليوم دعمها ومساندتها لجميع الأصوات والدعوات التي تناهض هذا العدوان الظالم الذي يمس فلسطين وأهلها ويتعداها إلى الأردن حاضراً ومستقبلاً، وحيت في هذا الإطار “مبادرة الرفض” التي دعا نشطاء الداخل الفلسطيني لها غدا”الخميس”.

وأدانت الجماعة ماوصفته “التحركات والمناورات التي تنشط فيها الأردنية والسلطة الفلسطينية من أجل استئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني”..وقالت: إن الكيان الصهيوني دوماً يفاوض ويعيد التفاوض على عناوين خارج السيطرة الصهيونية ويتحدث عن وعود بإعادة أراضٍ سبق احتلالها ولا يمنح لاجئاً حقاً للعودة إنما يعمل ليس فقط على مأسسة عدم العودة بل وتهجير من تبقى من أهل البلاد الأصليين.

ونبهت الجماعة إلى خطورة تصفية القضية وتهويد القدس وهدم المسجد الأقصى.. طالبت برد الاعتبار للمقاومة الفلسطينية التي أثبتت أنها الأسلوب الأجدى في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمحافظة على ثوابت القضية.

أ  ش   أ

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