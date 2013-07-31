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أنصار مرسي يطعنون شابا اعترض على هتافاتهم المسيئة للجيش بالإسماعيلية

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أنصار مرسي يطعنون شابا اعترض على هتافاتهم المسيئة للجيش بالإسماعيلية أنصار مرسي يطعنون شابا اعترض على هتافاتهم المسيئة للجيش بالإسماعيلية
لقي شاب مصرعه، مساء الأربعاء، طعنًا بسكين على يد أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بسبب اعتراض الضحية ويدعى أيمن فرج، 22 عامًا، على هتافات مسيئة للقوات المسلحة رددها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في مسيرة نظموها في مدينة التل الكبير، التابعة لمحافظة الإسماعيلية. وأصيب في الواقعة أيضًا 10 أشخاص، وفور علم الأهالي بالواقعة، انطلق المئات منهم إلى ميدان التل الكبير وبدأوا في مطاردة المشاركين في المسيرة الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية، خوفًا من الأهالي الذين أحرقوا عدة منازل مملوكة لأعضاء الجماعة، منها منزل شقيق المتهم بقتل المجني عليه. وقال مصدر أمني: إن قوات الأمن طلبت دعمًا إضافيًا لمواجهة احتمالات اندلاع اشتباكات بسبب الحادث.  

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