أصالة نصري تشارك في فعاليات مهرجان “ليالي برك سليمان” الفلسطيني

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أن كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الفنانة العربية أصالة نصري في فلسطين ثالث أيام عيد الفطر قد تمت .

وقال الوزير حسين الشيخ إنهم عملوا على اصدار التصاريح اللازمة لمشاركة الفنانة العربية اصالة نصري في مهرجان ليالي برك سليمان ثالث ايام العيد، وان العمل جاري لترتيب قدوم باقي الفنانين العرب المشاركين في المهرجان.

ومن المقرر ان تحيي أصالة حفلا غنائيا فنيا كبيرا، ضمن فعاليات مهرجان “ليالي برك سليمان” تحت رعاية الرئيس محمود عباس، ثالث أيام عيد الفطر السعيد في قصر المؤتمرات ببيت لحم.

واختارت نصري ان تقضي عيد الفطر في فلسطين، حيث ستقدم خلال هذا الحفل مجموعة من الأغاني على مدى ساعتين والتي تتناسب مع عراقة هذا المهرجان الذي يكرس روح الانتماء لفلسطين والحفاظ على الأرض والتراث، في ليلة طربية فنية مميزة.

وعبر جورج باسوس مدير المهرجان عن سعادته بمشاركة الفنانة الكبيرة في المهرجان مقدما الشكر الكبير لهيئة الشؤون المدنية وعلى رأسها معالي الوزير حسين الشيخ على مساهمتهم الكبيرة في نجاح المهرجان.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق لبدء انطلاق الافتتاح الكبير لـ “ليالي برك سليمان” اعتبارا من الاول من أب وسط ترحيب كبير بقدوم الفنانة أصالة نصري .