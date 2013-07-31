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الأمم المتحدة : السلطات السورية قبلت التحقيق في استخدام أسلحة كيمياوية

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الأمم المتحدة : السلطات السورية قبلت التحقيق في استخدام أسلحة كيمياوية الأمم المتحدة : السلطات السورية قبلت التحقيق في استخدام أسلحة كيمياوية

قال مارتن نيسركي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إنه تم الأتفاق بين بعثة التحقيق الأممية والسلطات السورية على قيام فريق التحقيق الأممي بالتوجه إلى سوريا في أقرب وقت ممكن للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا ، وخاصة في ثلاث ، من بينها حادثة خان العسل التي وقعت في مدينة حلب مارس الماضي .

وذكر بيان للمتحدث الرسمي أن الممثلة العليا لشئون نزع السلاح أنجيلا كين أطلعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم على نتائج المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي مع السورية بشأن طرق التعاون المطلوبة حتى تتمكن بعثة التحقيق من إجراء تحقيقات آمنة ومناسبة وفعالة في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا .

وأضاف البيان أنه على أساس المعلومات التي تم تقييمها من قبل البعثة حتى هذا التاريخ ووفقا إلى تفاهم تم توصل إليه مع الحكومة السورية ، فإن البعثة ستسافر إلى سوريا في أقرب وقت ممكن للتحقيق المتزامن حول ثلاثة من الحوادث المبلغ عنها .

وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال يضع في اعتباره حوادث أخرى تم التبليغ عنها ، وأن البعثة ستواصل الحصول على توضيحات من الدول الأعضاء المعنية .

أ  ش  أ

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