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كيف يحاول يوسف التغلب على إحباط الأهلي

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كيف يحاول يوسف التغلب على إحباط الأهلي كيف يحاول يوسف التغلب على إحباط الأهلي

يحاول محمد يوسف المدير الفني للأهلي التغلب على إحباط لاعبي الفريق بسبب تحديد ملعب الجونة كمقر لمباراة الشياطين وأورلاندو بايرتس يوم الأحد.

لاعبو الأهلي غاضبون من اضطرارهم خوض المباراة وهم صائمون بسبب عدم وجود أضواء كاشفة في ملعب الجونة.

لذلك حرص يوسف على تجميع اللاعبين والتحدث إليهم، قائلا: "لا أحب أن أسمع مثل هذه الكلمات".

وتابع "في العام الماضي كانت الظروف أصعب وفزتم بدوري أبطال إفريقيا، لذلك لا أريد أن أسمع أي أعذار".

وأضاف محمد يوسف "في مباراة القمة أخذتم خبرة كافية، بدأتم بشكل متوسط ثم تحسنتم وعرفتم كيف تتعاملون مع ظروف الصيام والملعب، وأنهيتم اللقاء وأنتم في أفضل مستوى".

وكان الأهلي قد تأخر بهدف أمام الزمالك في مباراة القمة قبل أن يقتنص الفريق الأحمر التعادل.

لقاء القمة أقيم في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأتم محمد يوسف "دعونا نبدأ مباراة أورلاندو من حيث انتهى لقاء القمة".

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