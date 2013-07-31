المصريين الأحرار: ندين استقواء الإخوان بالخارج والقرار من الشعب

قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار،أن اصرار قيادات جماعة الإخوان المسلمين على الإستقواء بالخارج وتأليب الرأى العام العالمى يؤكد عدم وطنية الجماعة ورموزها واستعداهم لعمل أى فعل فى مقابل العودة للسلطة.

وأضاف وجيه: بدلأ من سعى الجماعة لعمل ضغط دولى على الدولة المصرية والهرولة لسفارات الإتحاد الأوربي وأمريكا، كان عليهم أن يسعوا لبناء علاقة جيدة مع الشعب المصرى.

وأكد المتحدث الرسمى للمصريين الأحرار، القرار المصرى سيكون نابعاً من الإرادة المصرية ولن يخضع لأى إملاءات خارجية، وأن التعامل مع الإعتصامات سيتم من خلال القانون، بعد أن تأكد الجميع أن اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة يوجد بها اسلحة وأشخاص مطلوبين للعدالة وأنه من العبث وصف تللك الإعتصامات بانها سلمية.