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"تمرد" تونس: انفجار قنبلة بالمهدية.. والغنوشي: "قطاع طرق يستهدفون استقرار البلاد"

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"تمرد" تونس: انفجار قنبلة بالمهدية.. والغنوشي: "قطاع طرق يستهدفون استقرار البلاد" "تمرد" تونس: انفجار قنبلة بالمهدية.. والغنوشي: "قطاع طرق يستهدفون استقرار البلاد"

كتب : محمد حسن عامر منذ 57 دقيقة

قالت حركة تمرد تونس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "قنبلة انفجرت في ولاية المهدية، أثناء مرور دورية للحرس الوطني".

ودعت الحركة جميع المواطنين التونسيين إلى ضرورة النزول إلى الشوارع والاعتصام في الميادين والساحات حتى إسقاط الإرهاب من تونس.

كانت قنبلة أخرى، تم تفجيرها عن بعد، في ولاية بن عروس استهدفت دورية للحرس الوطني دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

من جانبه، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الحاكمة في تونس، والتابعة لتنظيم الإخوان، بعض الأطراف التي وصفها بـ"قطاع الطرق" باستهداف أمن تونس واستقرارها، لمنعها من إنجاح مسارها الانتقالي.

وأضاف الغنوشي، في تصريحات مع راديو "موزاييك"، أن بعض الجهات تحاول منع تونس من تتويج ثورتها والانتهاء من المرحلة الانتقاليّة من خلال استكمال صياغة الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح الغنوشي أن حركة النهضة منفتحة على الحوار ومستعدة للتفاعل مع كل المبادرات التي تدعم التوافق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن المجلس الوطني التأسيسي خطا أحمر لأنه أصل الشرعية في البلاد.

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