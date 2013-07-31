بالصور| مأدبة إفطار رمضانية بميدان "تقسيم" في إسطنبول

كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة

أقامت بلدية منطقة "بَي أوغلو" في إسطنبول مأدبة إفطار في ميدان "تقسيم"، مساء أمس، شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص يتقدمهم ممثلو الأديان والطوائف المختلفة وشخصيات من عالم السياسة والعمل والفن والإعلام.

وحضر المأدبة كل من والي إسطنبول، "حسين عوني موطلو"، ورئيس بلدية إسطنبول، "قادر طوب باش"، ومفتي إسطنبول، "رحمي ياران"، وبطريرك الروم الأرثوذوكس، "بارتولوميوس"، ونائب كبير الحاخامات اليهود في تركيا، "راف يودا أدوني"، والزعيم الروحي للسريان الأرثوذوكس، المطران "يوسف تشتين"، ونائب بطريرك السريان الكاثوليك، "يوسف صاغ"، إضافة إلى الكثير من الوجوه الإعلامية والثقافية والمدعوين.

وفي تصريح أدلى به إلى الصحفيين، أعرب والي إسطنبول عن أمله بأن يحمل شهر رمضان الخير للجميع، والسلام لتركيا والعالم، مؤكدًا على أهمية اجتماع مختلف الأشخاص من مختلف مناطق ومدن تركيا على مائدة واحدة لتناول الإفطار.

من جانبه، أفاد رئيس بلدية إسطنبول، أن منطقة "بَي أوغلو" أصبحت مكانًا يلتئم فيه أناس من ثقافات ومعتقدات مختلفة، مضيفًا أن هناك عائلة واحدة في إسطنبول مكونة من 15 مليون شخص تجمعهم الأخوة والوحدة.

وتطرق "طوب باش" إلى أحداث منتزه "غزي" في ميدان "تقسيم"، فأفاد أنها أصبحت من الماضي، وأن أهالي إسطنبول لا يريدون لها أن تتكرر، مشيرًا إلى رغبتهم بأن يصبح التوتر والخلاف جزءًا من الماضي، وأن تصبح إسطنبول مدينة السلام بكل معنى الكلمة.

بدوره، شكر رئيس بلدية "بَي أوغلو"، "أحمد مصباح دميرجان" المشاركين في الإفطار حضورهم، مضيفًا أن الثقافات والأديان واللغات وطرق العيش المختلفة هي أكثر ألوان الحياة طبيعية.

وعقب أذان المغرب صعد مفتي إسطنبول، "رحمي ياران"، إلى المنصة وتلا دعاء الإفطار.