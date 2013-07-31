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قبول 42 طالباً في التخصصات الطبية

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قبول 42 طالباً في التخصصات الطبية قبول 42 طالباً في التخصصات الطبية
ثامر السليم

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي راشد النويهض عن أسماء المقبولين في التخصصات الطبية لخطة البعثات الإضافية لوزارة التعليم العالي، وفيما يلي الأسماء: ابراهيم سالم بدر السبع ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، احمد محمد احمد السهو ـ طب أسنان ـ جمهورية ايرلندا، إيمان محمود عيسى عاشور ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، احمد فرج سلطان العنزي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، آمنة عبدالمجيد عبدالحميد فرج ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، بندر نايف بندر قنوان المطيري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، جنى عادل سعد المنيفي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، حصة حسين سالمين سالمين ـ صيدلة ـ المملكة المتحدة، حصة عبدالسلام محمد البحر ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، رغد عقيل خلف الحزيم الشمري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، زينب يوسف محمد الخميس ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، سارة خالد احمد العبيدلي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، سحيم حمد منصور العجمي ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، شهامة عبدالله عبدالحي الشاهر ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، شوق خالد عبدالله الشمري ـ طب أسنان ـ المملكة الأردنية الهاشمية، شوق ناصر حسين الهلالي ـ طب بشري ـ المملكة الأردنية الهاشمية، شوق جاسم محمد الصرعاوي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، شوق يوسف احمد الدرويش ـ صيدلة ـ جمهورية ايرلندا، صالح محمد صالح النومس ـ طب أسنان ـ المملكة الأردنية الهاشمية، صالح مبارك محمد العجمي ـ طب بشري ـ المملكة الأردنية الهاشمية، صالح عماد صالح الحسن ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عائشة عبدالرحمن عبدالله الكندري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالرحمن علي عايد الرشيدي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالرحمن انور حسين النصار ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالرزاق سعد عبدالرزاق الشخري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالله عايض عبدالله الحربي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، علي بدر لفتة الضفيري ـ طب بشري ـ المملكة الأردنية الهاشمية، علي حمزة عباس الخياط ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، فاطمة احمد حسن ذياب ـ صيدلة ـ المملكة المتحدة، فاطمة خالد عبدالله الذياب ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، فاطمة أمير بدر الاستاد ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، فواز عادل يونس الجوهر ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، محمد رضا اسد اسد الله ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، محمد عبدالله يعقوب الكوت ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، محمد ابراهيم عبدالله الديحاني ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، مريم محمد آمان سعيد ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، مريم يعقوب يوسف التمار ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، مريم جاسم محمد ابل ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، منار احمد عبدالله الفيلكاوي ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، موضي صلاح مبارك عبدالله بودي ـ صيدلة ـ استراليا، ياسمين نايف رجب العنزي ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، يوسف احمد اكبر لاري ـ طب أسنان ـ جمهورية ايرلندا.

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