قبول 42 طالباً في التخصصات الطبية

ثامر السليم

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي راشد النويهض عن أسماء المقبولين في التخصصات الطبية لخطة البعثات الإضافية لوزارة التعليم العالي، وفيما يلي الأسماء: ابراهيم سالم بدر السبع ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، احمد محمد احمد السهو ـ طب أسنان ـ جمهورية ايرلندا، إيمان محمود عيسى عاشور ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، احمد فرج سلطان العنزي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، آمنة عبدالمجيد عبدالحميد فرج ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، بندر نايف بندر قنوان المطيري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، جنى عادل سعد المنيفي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، حصة حسين سالمين سالمين ـ صيدلة ـ المملكة المتحدة، حصة عبدالسلام محمد البحر ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، رغد عقيل خلف الحزيم الشمري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، زينب يوسف محمد الخميس ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، سارة خالد احمد العبيدلي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، سحيم حمد منصور العجمي ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، شهامة عبدالله عبدالحي الشاهر ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، شوق خالد عبدالله الشمري ـ طب أسنان ـ المملكة الأردنية الهاشمية، شوق ناصر حسين الهلالي ـ طب بشري ـ المملكة الأردنية الهاشمية، شوق جاسم محمد الصرعاوي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، شوق يوسف احمد الدرويش ـ صيدلة ـ جمهورية ايرلندا، صالح محمد صالح النومس ـ طب أسنان ـ المملكة الأردنية الهاشمية، صالح مبارك محمد العجمي ـ طب بشري ـ المملكة الأردنية الهاشمية، صالح عماد صالح الحسن ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عائشة عبدالرحمن عبدالله الكندري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالرحمن علي عايد الرشيدي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالرحمن انور حسين النصار ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالرزاق سعد عبدالرزاق الشخري ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، عبدالله عايض عبدالله الحربي ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، علي بدر لفتة الضفيري ـ طب بشري ـ المملكة الأردنية الهاشمية، علي حمزة عباس الخياط ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، فاطمة احمد حسن ذياب ـ صيدلة ـ المملكة المتحدة، فاطمة خالد عبدالله الذياب ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، فاطمة أمير بدر الاستاد ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، فواز عادل يونس الجوهر ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، محمد رضا اسد اسد الله ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، محمد عبدالله يعقوب الكوت ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، محمد ابراهيم عبدالله الديحاني ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، مريم محمد آمان سعيد ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، مريم يعقوب يوسف التمار ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، مريم جاسم محمد ابل ـ طب بشري ـ المملكة المتحدة، منار احمد عبدالله الفيلكاوي ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، موضي صلاح مبارك عبدالله بودي ـ صيدلة ـ استراليا، ياسمين نايف رجب العنزي ـ طب أسنان ـ المملكة المتحدة، يوسف احمد اكبر لاري ـ طب أسنان ـ جمهورية ايرلندا.