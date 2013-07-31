الأمير اطلع على مشروع بناء مستشفى الجهراء الجديد

بناء على التوجيهات السامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببناء مستشفى جديد في محافظة الجهراء قام الوكيل بالشؤون المالية والادارية بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحق بتقديم شرح واف لسموه حول مشروع بناء مستشفى الجهراء الجديد. وذلك بحضور نائب وزير الشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

ويقع مشروع مستشفى الجهراء الجديد في محافظة الجهراء، منطقة القصر على قطعة أرض مساحتها 235 ألف متر مربع مجاورة لموقع مستشفى الجهراء القائم ومقسمة على النحو الآتي:

٭ 215 ألف متر مربع مساحة الموقع الجديد بعد الإضافة.

٭ 20 ألف متر مربع مستقلة من أرض مستشفى الجهراء الحالي.

ويحتوي المشروع على سبعة مبان منفصلة عن بعضها البعض كالتالي:

مبنى المستشفى الرئيسي ويتكون من سرداب ودور أرضي و14 طابقا بمساحة بناء 426.000 متر مربع ويتميز بأنه مستشفى عام يخدم كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين ويحتوي على 1171 سريرا.

ويتكون مركز طب الأسنان من سرداب ودور أرضي وعدد 2 طابق بمساحة بناء 28.000 متر مربع ويحتوي على 104 عيادات أسنان.

ويتكون مبنى إدارة المنطقة الطبية من سرداب ودور أرضي وأول بمساحة بناء 5.2 آلاف متر مربع.

وتتكون محطة الخدمات المركزية من سرداب ودور أرضي وأول بمساحة بناء 19.3 ألف متر مربع.

أما مبنى مواقف سيارات العموم فيتكون من سرداب ودور أرضي وخمسة طوابق بمساحة بناء 105.000 متر مربع يحتوي على 2900 موقف سيارات.

ويتكون مبنى مواقف سيارات الموظفين من سرداب ودور أرضي وخمسة طوابق بمساحة بناء 61.3 الف متر مربع يحتوي على 1.66 ألف موقف.

وستكون محطة الكهرباء على مساحة 1.8 ألف متر مربع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء.