شاب إخواني يقتل سائق اعترض طريق مسيرة لأنصار المعزول بالإسماعيليه

قتل أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أحد المواطنين بمدينة التل الكبير بالإسماعيليه، أيمن فرج، 22 سنة، سائق، وذلك بسبب إعتراض الأخير لمسيرة إخوانية تهتف ضد الجيش المصري و الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.

وكان العشرات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، انطلقوا فى مسيره عقب الافطار، اليوم، الأربعاء، مرددين هتافات ضد الجيش المصري، اعترضها القتيل، مما دفع احد شباب الغخوان المشاركين فى المسيره إلى طعنه بمطواة، فلقي مصرعه بالحال.

من جانبهم، تحرك ألاف المواطنين من اهالي الإسماعيليه فور علمهم بالنبأ و قاموا بمطاردة أعضاء الإخوان، وأشعلوا النيران بمنزل شقيق القاتل، فيما تحاول فوات الامن الان، التدخل و تدارك الموقف.