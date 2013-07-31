الخارجية الأمريكية : كيري وصل إلى إسلام أباد وسيتوقف في لندن أثناء عودته لواشنطن

أعلنت الخارجية الامريكية اليوم أن الوزير جون كيري وصل ‏إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد لإجراء مشاورات مع الحكومة المدنية المنتخبة حديثا ‏وتأكيد التزام الولايات المتحدة المتواصل بدعم الشعب الباكستاني.‏

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر ساكي خلال المؤتمر الصحفي للوزارة إن مناقشات كيري ‏ستركز على طائفة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تعزيز الأمن وتقوية اقتصاد باكستان ‏والتأكيد على العلاقات بين الشعبين الأمريكي والباكستاني، بالإضافة إلى الموضوعات ‏الإقليمية ذات الاهتمام المشترك‎.‎

‎ وأوضحت أن هذه هي أول زيارة لكيري كوزير للخارجية، مشيرة إلى أنه زارها من قبل كعضو ‏في مجلس الشيوخ الأمريكي.‏

ونوهت المتحدثة بأن كيري سيتوقف في العاصمة البريطانية لندن لعقد اجتماعات هناك في طريق ‏عودته إلى واشنطن‎.‎

أ ش أ