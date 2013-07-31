الخارجية الأمريكية : كيري وصل إلى إسلام أباد وسيتوقف في لندن أثناء عودته لواشنطن

أعلنت الخارجية الامريكية اليوم أن الوزير جون كيري وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد لإجراء مشاورات مع الحكومة المدنية المنتخبة حديثا وتأكيد التزام الولايات المتحدة المتواصل بدعم الشعب الباكستاني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر ساكي خلال المؤتمر الصحفي للوزارة إن مناقشات كيري ستركز على طائفة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تعزيز الأمن وتقوية اقتصاد باكستان والتأكيد على العلاقات بين الشعبين الأمريكي والباكستاني، بالإضافة إلى الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت أن هذه هي أول زيارة لكيري كوزير للخارجية، مشيرة إلى أنه زارها من قبل كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ونوهت المتحدثة بأن كيري سيتوقف في العاصمة البريطانية لندن لعقد اجتماعات هناك في طريق عودته إلى واشنطن.
أ ش أ