صندوق النقد: عمليات إعادة الهيكلة التي طلبتها ترويكا المانحين تتقدم بشكل جيد في قبرص

كتب : أ ف ب منذ 20 دقيقة

صرحت مسؤولة في صندوق النقد الدولي في نيقوسيا، اليوم، بأن قبرص "تتقدم بشكل جيد" في تطبيق الإجراءات الضريبية المطلوبة مقابل خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى قبرص، ديليا فيلكولسيسكو، إن الإجراءات الضريبية التي تطبقها نيقوسيا سمحت "بأداء أفضل" مما كان متوقعا، لكن هناك "أمورا ما زالت غير واضحة"، وتوخي الحذر ضروري.

وأضافت "فيما الشكوك مستمرة" لا يرى صندوق النقد أي سبب لمراجعة توقعاته المتشائمة بشأن اقتصاد الجزيرة المتوسطية للسنوات المقبلة.

وفي تقرير نشر في مايو، قال الصندوق إن الاقتصاد سيتراجع بـ8,7% هذه السنة، ثم يتراجع أكثر بـ3,9% في 2014 قبل أن يسجل نموا بسيطا نسبته 1,1% في 2015.

وحصلت قبرص التي كانت على شفير الإفلاس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو واضطرت في مارس إلى تقليص قطاعها المصرفي الضخم من خلال إعادة هيكلة بنك قبرص وتصفية لايكي ثاني مصرف على الجزيرة.

وبموجب خطة الإنقاذ على الحكومة أن تعيد التوازن إلى الموازنة وأن تعالج فائضا في الموازنة بحلول نهاية 2016.

كان وفد من الترويكا يضم ثلاثين شخصا وصل منتصف يوليو إلى الجزيرة للتحقق من أن قبرص تلتزم بالأهداف المحددة في خطة الإنقاذ.

وعلى نيقوسيا أن تخضع الآن للمراقبة والتدقيق كل ثلاثة أشهر.