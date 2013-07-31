مجلس الوزراء يقر علاوة 10% للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين في 30 يونيو 2013، دون حد أقصى وأدنى، اعتبارا من أول يوليو 2013. ووافق مجلس الوزراء على أن تكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتبارا من 1 يوليو 2018. وجاء إقرار هذه العلاوة تنفيذا للسياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة، وتحسين أحوالهم عن طريق زيادة دخولهم والعمل على توفير ما يكفل متطلبات وأعباء المعيشة، وذلك فى إطار البرنامج الشامل للإصلاح الإداري.

شبكةعيونالإخبارية

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