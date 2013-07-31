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وفد الشرقية: الأمن لن يتحقق بتغيير مدير الأمن

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وفد الشرقية: الأمن لن يتحقق بتغيير مدير الأمن وفد الشرقية: الأمن لن يتحقق بتغيير مدير الأمن
الشرقية – محمود الشاذلى:
منذ 1 ساعة 57 دقيقة

رحبت لجنة شباب الوفد بالشرقية برئاسة محمد زكي - رئيس اللجنة بحركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة الخاصة بمديرية أمن الشرقية - وعلى رأسها تعيين

اللواء سامح الكيلاني مديرًا لأمن الشرقية رغم التحفظات على تعيينه؛ بسبب نجلة النقيب أحمد سامح الكيلاني والمتهم في قضايا قتل والشروع في القتل.
> وأوضحت اللجنة أن الأمن لن يتحقق  بتغيير مدير الأمن بآخر فى الجديدة، وأن ذلك لا يعني أن الأمن قد عاد أو حتى فى طريقه للعودة.
> وأكدت اللجنة على ضرورة إعطائه الفرصة كاملة للعمل في قطاع الأمن؛ للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، ولإعادة الأمن للشارع وهو الهدف الذي لا يختلف عليه الجميع، حيث يؤكد الواقع أن الأمن لم يتحقق ومازال الشارع يعانى ويشهد العديد من أشكال العنف والبلطجة التى لم يعتد عليها المواطن الشرقاوي، وما حدث مؤخرًا من وقائع فى محافظة الشرقية لخير دليل على ذلك. 

 

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