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جامعة الإسكندرية تعلن تأييدها للثورة وتفوض الجيش

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جامعة الإسكندرية تعلن تأييدها للثورة وتفوض الجيش جامعة الإسكندرية تعلن تأييدها للثورة وتفوض الجيش
الأسكندرية - أميرة عوض
منذ 1 ساعة 35 دقيقة

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية عن تأييده الكامل لثورة 30 يونيو الشعبية السلمية التى خرجت فيها جموع الشعب المصرى؛ تصحيحًا لمسار ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كما تقدم المجلس بتحية إعزاز وعرفان إلى القوات المسلحة المصرية ولجهاز الشرطة لدورهما الوطنى فى حماية ثورة الشعب المصرى، والمساهمة في الحفاظ على سلمية ثورته .
> وأدان المجلس في بيان له اليوم كل أشكال العنف والإرهاب ضد أبناء الشعب المصرى الأعزل المسالم وفوض الجيش والشرطة للتصدى للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله فى إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.

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