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رفض استئناف حبس 17 متهمًا من أنصار مرسي بالمنوفية

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رفض استئناف حبس 17 متهمًا من أنصار مرسي بالمنوفية رفض استئناف حبس 17 متهمًا من أنصار مرسي بالمنوفية
عاشور حمدى
منذ 1 ساعة 5 دقيقة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين الكوم رفض استئناف 17 متهمًا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات،

وكان المستشار أيمن العبد المحامي العام لنيابات المنوفية قد قرر حبس 17 متهمًا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 4 آخرين الذين تم القبض عليهم خلال الاشتباكات التي وقعت بشارع الديوان العام للمحافظة بشبين الكوم يوم 25 يوليو الجاري بتهمة التعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخيرة خرطوش، وذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة معهم التي باشرها المستشار وسام هدهود رئيس النيابة الكلية بشبين الكوم.

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