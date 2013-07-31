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إقصاء وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتهمة الأخونة

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إقصاء وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتهمة الأخونة إقصاء وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتهمة الأخونة
الإسكندرية : أميرة عوض
منذ 56 دقيقة 35 ثانية

تشهد مديرية الشئون الصحة بالإسكندرية ، حالة من الصراع على مقعد وكيل الوزارة بين كل من الدكتورة أمل شعراوي والدكتور محمد سليمان،

حيث تصاعدت الأزمة إلى إن  قامت شعراوي بتحرير محضر بقسم شرطة باب شرقي  يوم الجمعة الماضية ، اتهمت فيه سليمان  بطردها من مكتبها بالمديرية والاستيلاء علية دون إتباع الإجراءات واللوائح القانونية.
> وقالت دكتورة أمل شعراوي  - للوفد – لقد تم أقصائى من منصبي " وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية "  بعد إطلاق إشاعة بأننى انتمى للإخوان المسلمين وهذا اتهام عار من الصحة تماما فأنا لست أنتمى لأى تيار إسلامي ، واستطردت  يوم الجمعة الماضية فوجئت باتصال تليفوني من السائق الخاص بسيارة العمل  يذكر لى بأن دكتور محمد سليمان كلفة بأن يأتى  بالسيارة ليأخذه من المنزل ، ليحتل  منصبي  وكيل وزارة ودخل المكتب  بالفعل  دون  أن يتم تسليم العهدة ودون إلى إجراءات قانونية و لم  تخبرني الوزارة بأى شيء، وقد توجهت لوزارة الصحة وحررت تظلم كما حررت محضر ولم يتم البت في الأمر منذ الجمعة الماضية .
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