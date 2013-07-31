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وزير التموين يلتقي اتحاد تموين البحيرة

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وزير التموين يلتقي اتحاد تموين البحيرة وزير التموين يلتقي اتحاد تموين البحيرة
البحيرة ـ جمال ضرغام
الاربعاء , 31 يوليو 2013 19:44

 التقى اللواء محمد أبو شادى وزير والتجارة الداخلية بوفد من اتحاد ائتلاف تموين البحيرة برئاسة " عصام فاروق بحضور " العربى أبو طالب " رئيس الاتحاد العام للتموين ، بديوان عام الوزارة ظهر اليوم ،

واستمر اللقاء 3 ساعات نقل فيها الاتحاد العام نبض الشارع المصرى تموينياً وبعض المقترحات والمشروعات وكذلك المشكلات التى تواجه العاملين بالتموين وكيفية حلها.
> ووقال عصام فاروق رئيس الاتحاد أن الوزير أعرب عن استعداده لتحقيق مطالب الشعب المصرى وأبدى مرونة فى تحقيق هذه المطالب ووعد بالنظر فى المقترحات التى قدمها الاتحاد له، بينما أشار " العربى أبو طالب " إلى أن الوزير طالب الأتحاد بضرورة التواصل المستمر بين الوزارة و الاتحاد وتبادل طرح الرؤى والأفكار حول منظومة العمل و آلياته والمشاكل التى تواجهه لإخراج عمل جيد يستفيد منه المواطن والعاملين بالتموين والدولة بما يعود بالنفع لمجتمعنا ومصرنا.
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