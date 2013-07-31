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"الوطن" ترفض نشر حملة إعلانية لـ"الجزيرة" القطرية

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"الوطن" ترفض نشر حملة إعلانية لـ"الجزيرة" القطرية "الوطن" ترفض نشر حملة إعلانية لـ"الجزيرة" القطرية

كتب : الوطن منذ 38 دقيقة

رفضت مؤسسة "الوطن"، عرضا من "الجزيرة" القطرية، بنشر حملة إعلانية عن قنواتها الفضائية، على صفحات الجريدة.

واستندت إدارة "الوطن"، فى قرار رفضها القاطع، إلى "عدم مهنية قنوات الجزيرة"، و"تغطيتها المغرضة للأحداث فى "، وتوظيفها لأغراض سياسية تنحاز إلى فصيل واحد، وتعمدها الإضرار بالأمن القومى المصرى عبر بث أخبار ملفقة وتحليلات منحازة، وتجاهلها واحتقارها ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، بهدف بث الفتنة التى تؤدى إلى أعمال عنف، كما تحولت قنوات الجزيرة إلى بوق لنظام الحكم الإخوانى المعزول، ومنبر لبث تصريحات التحريض على القتل، يحركها في ذلك النظام القطري وأجهزة مخابرات غربية.

ورأت إدارة المؤسسة أن رفض عرض "الجزيرة" مهما كان مقابله المالى، هو واجب وطنى للصحيفة التى كانت ولاتزال صوت الشعب، فى مواجهة الإعلام المغرض الذى باتت "الجزيرة" أحد أهم أدواته.

كانت الوكالة المسؤولة عن تسويق الجزيرة في مصر قد طلبت اليوم من "الوطن" نشر إعلان عن القناة ضمن حملة إعلانية ضخمة تستهدف الجمهور المصري، وفور عرضه على إدارة المؤسسة قوبل برفض قاطع.

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