الحلقة (22) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "مروان" يأتي إلى مصر ويطلب أن يكون صديق "مريم"

كتب : سارة سعيد منذ 36 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (22) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، استدراج عاصم "عمرو صالح" لشقيقه آدم "أحمد حاتم" ليشهد على عقد زواجه العرفي من رانيا التي تعمل بمطعم والدته، ثم تركت العمل بالمطعم وذهبت لقضاء ليلتها الأخيرة مع شهاب قبل أن تذهب لتعيش مع عاصم بشقته.

ويخبر شريف "مصطفى فهمي" مريم أنه لم يعد يستطع أن ينقضي يوم دون أن يراها، وعبر لها عن مشاعره اتجاهها بطريقة غير مباشرة، وتصده مريم بالكلام الذي كان يقوله لها قبل أن تتغير، وطلبت منه ألا يزورها مرة أخرى ما دام لا يخبر ساندرا.

وتفاجأ مريم بقدوم الدكتور مروان إلى مصر وزيارتها بمطعمها بصحبة ابنه رياض، وعرض عليها أن يكونوا أصدقاء، وطلب منها الاتصال بدوللي "ورد الخال" لتحضر لرؤية مروان، وتفاجأت دوللي بوجود مروان، وحاولت مريم أن تتركهما بمفردهما.

مسلسل " نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.