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الحلقة (22) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تعترف بظلمها للناس وتعلن ندمها

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الحلقة (22) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تعترف بظلمها للناس وتعلن ندمها الحلقة (22) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تعترف بظلمها للناس وتعلن ندمها

كتب : سلوى الزغبي منذ 32 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الزوجة الثانية"، إقناع فاطمة "آيتن عامر" للعمدة عتمان "عمرو عبدالجليل"، بإخبار أهل القرية بأن أولادهم مطلوبين في الجهادية، حتى يستنجدوا به ويستغل هذه الفرصة بأن يكتب عليهم وصولات أمانة باسم فاطمة، وتوضع في خزانته، حتى يضمن أن جميع أراضي القرية تكون في يده.

من ناحية أخرى، قام الخفير حسان بالتخلص من سلاحه بإلقائه في المياه، وذهب إلى العمدة والمأمور مدعيًا خروح ملثمين عليه وسرقوا سلاحه غصبًا، وأمر المأمور بوضعه في السجن، فيما ذهبت حفيظة "علا غانم" إلى المقابر تتحدث إلى أمها وتشكي لها غياب أحبائها من حولها، معترفة بأنها ظلمت الكثيرين وتعلن ندمها، وعند عودتها للمنزل استقبلها العمدة وفاطمة إلى جانبه، وظلت فاطمة تهينها أمامه حتى جعلت العمدة يضرب حفيظة.

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DMC

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