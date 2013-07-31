الحلقة (22) من "نيران صديقة": "رأفت" يقتل "سمرة".. و"قذاف" يحصل على كتاب الدم

كتب : سارة محمد منذ 30 دقيقة

في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "نيران صديقة"، تعود الأحداث إلى العام 1998 وتذهب أميرة لتودع طارق قبل سفره إلى الخارج للهروب من الجماعات التي تطارده، وبعد مغادرة أميرة يتصل طارق بصاحب العمل ليطلب منه تأجيل السفر أسبوع.

وفي مشهد آخر تبلغ نهال زوجها بأن أحد يهددها، وتبحث سمرة وزوجها عن سارق كتاب الدم ويذهب زوجها ليحضر أحد ليرفع البصمات، ويذهب رأفت إلى "سمرة" ليعرف منها من الذى اتصل به ليهدده، وتذهب أيضا أميرة إلى والدتها لتخبرها بالشخص الذي يهددها، ويضع جميع الأصدقاء تليفوناتهم تحت المراقبة حتى يستطيعوا أن يعرفوا من الذي يهددهم، وتسجل سمرة جميع ما قرأته في كتاب الدم على شرائط كاسيت حتى تحمي ابنتها وتخبرها بأن تذهب إليها لتأخذهم.

ويعلم الأصدقاء بأن تليفوناتهم مراقبة بالفعل ويسمع رأفت المكالمة التي دارت بين سمرة وابنتها، ويذهب إلى سمرة ليأخذ منها الشرائط ويهددها بأنه سيقتلها، وتتفاجأ سمرة بقيام رأفت من على الكرسي المتحرك، ويقتل رأفت "سمرة" لضياع الشرائط منها، ويتضح من أحداث المسلسل بأن الذي يراقب تليفونات الأصدقاء هو "قذاف" زوج أميرة.

ويحضر زوجها ليجدها ميته فيأخذ مصاغها وابنهما ويهرب، ويهدد قذاف أميرة وأصدقائها بكتاب الدم وأنه سيفضحهم، ويذهب والد أميرة إلى "التُربي" بعد أن تم دفن "سمرة" ليخبره إذا جاء أحد بعد يوم أو عشر سنوات تخبره بأنه عند دفنها سمعنا أصواتا وفتحنا القبر وجدناها على قيد الحياة، حتى يضلل الأصدقاء.

مسلسل "نيران صديقة" بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.