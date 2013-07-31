الحلقة (22) من "حاميها وحراميها": "ميشو" يستعد لعملية جديدة

كتب : محمد صبري منذ 29 دقيقة

في الحلقة 22 من مسلسل "حاميها وحراميها"، يذهب "ميشو" إلى "صفوت" بناء على طلبه لعدم تنفيذه مهمة قتل "فطين".

يخبره "ميشو" أنه "فطين" لن يتعرض له مرة أخرى ولكن "صفوت" يصر على قتل "فطين"، كما يطلب من تنفيذ مهمة سرقة محل المجوهرات الخاص بـ"عنتر".

يذهب "فطين" للبحث عن "ميشو" ويستطيع التعرف على مكانه، وهناك يحاول إقناعه بالعدول عما يفعله من قتل وأعمال مخالفة للقانون ولكن "ميشو" يصر على موقفه، حتى بعد أن أخبره أن "الخولي" أيضا يريد قتل "فطين".

يخطط "ميشو" للقيام بعملية محل المجوهرات مع "التركي"، ويجهز الأدوات اللازمة بالاستعانة بـ"البرازيلي".

المسلسل من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، ومن بطولة سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.