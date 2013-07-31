الحلقة (22) من "توالي الليل": "سعاد" تنتقل لتعيش في منزل "واضحة"

كتب : محمد صبري منذ 26 دقيقة

في الحلقة 22 من مسلسل "توالي الليل" يقرر "فيصل" الرحيل من المنزل لاعتراضه على زواج أمه من "بسام".

تتسلل "بيبي" إلى حجرة "سعاد" وتسرق بعض الأوراق الخاصة بقضية الحجر على "خليفة" وتعطيها لـ"ناصر".

ويطلب "ناصر" من "يوسف" أن يحضر الجلسة في اليوم المحدد للقضية للشهادة على أن "خليفة" لم يعد بكامل وعيه مقابل مبلغ من المال.

يستمر "خليفة" بالسير مع "مشاري" حتى يقابل أحد الشباب ويخبره أنه يريد الذهاب معه لمنزله، فيقرر الشاب أخذه إلى قسم الشرطة.

يفقد "فيصل" تركيزه في تدريبات المسرحية تطلب منه الدكتورة المشرفة العودة للمنزل للراحة، وتعطيه الدكتورة هدية عبارة ساعة.

تنتقل "سعاد" وعائلتها إلى منزل "واضحة" ويشتعل الخلاف بينهما، ويذهب فيصل إلى منزل "واضحة" ليطلب الزواج بـ"مريم" من أمها "سعاد" ولكن الثانية ترفض بشدة وتوبخه لفقره، وتضرب "مريم" لمحاولتها التدخل في الخلاف دفاعا عن "فيصل".

يخبر "يوسف" "بسام" بأنه لم ينسَ السيارة التي جعله يحرقها ولا صديقه الذي تسبب في موته.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي، وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور، عبدالله الطراروة، غدير صقر.