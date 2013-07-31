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الحلقة (22) من "الشك": "وسيلة" تفضح "سامية" في المدرسة بورقة الزواج العرفي

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الحلقة (22) من "الشك": "وسيلة" تفضح "سامية" في المدرسة بورقة الزواج العرفي الحلقة (22) من "الشك": "وسيلة" تفضح "سامية" في المدرسة بورقة الزواج العرفي

كتب : محمد أبوضيف منذ 25 دقيقة

شهدت الحلقة (22) من مسلسل "الشك"، اتجاه وسيلة والتي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، لفضح والدتها "سامية" والتي تقوم بدورها الفنانة "رغدة"، بالمدرسة التي تديرها من خلال شهادة خبير الخطوط على ورقة "الزواج العرفي" مع قاصد خير.

وقام مجاهد بإبلاغ وسيلة، بنية سمر وأدهم في الزواج، وطالبها بالزواج لرد الصفعة لسمر وأدهم.

فيما رفضت "سمر" طلب "أدهم" بالزواج منها، وقدمت "سعاد" والتي تقوم بدورها الفنانة "صابرين"، المساعدة لنبيل شرف الدين بعد حرق المكتبة، رغم أنها من حرضت البلطجية على حرق المكتبة في الحلقة السابقة، وذلك لمحاولة استمالته للزواج منها.

يشارك فى بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

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DMC

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