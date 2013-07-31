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الحلقة (22) من "مزاج الخير": "أفندينا" يتزوج "رمانة" عرفيًا بعد أن سلمت "براء" للشرطة

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الحلقة (22) من "مزاج الخير": "أفندينا" يتزوج "رمانة" عرفيًا بعد أن سلمت "براء" للشرطة الحلقة (22) من "مزاج الخير": "أفندينا" يتزوج "رمانة" عرفيًا بعد أن سلمت "براء" للشرطة

كتب : أروا الشوربجي منذ 20 دقيقة

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "مزاج الخير"، اتفاق "أفندينا" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان، مع "مطرة" زوجة "براء"، والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، لانتقام من "نوح" والد غريب زوجها الذي قتله "أفندينا"، ووضحت له أن "نوح" هو السبب في قتل غريب.

ذهب "أفندينا" مع "فريدة ابنة "العمروتي"، والتي تقوم بدورها الفنانة مي سليم، إلى منزله ليعرفها على أهله، ومكان الذي يعيش فيه.

كشفت "رمانة" التي تلعب دورها الفنانة التونسية درة، لـ"أفندينا" ما كان يريد أن يدبره "براء" وضغطه عليها لقتله، وسلمته للشرطة، الأمر الذي أعاد العلاقة بين "رمانة" و"أفندينا" وتزوجا عرفيًا.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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