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الحلقة (22) من "العقرب": "جابر" يتسلم 10 كيلو هيروين مكافأته على اللوحة المسروقة

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الحلقة (22) من "العقرب": "جابر" يتسلم 10 كيلو هيروين مكافأته على اللوحة المسروقة الحلقة (22) من "العقرب": "جابر" يتسلم 10 كيلو هيروين مكافأته على اللوحة المسروقة

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (22) من مسلسل "العقرب"، زيارة ناصر لغرام، التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي في مخبئ القناطر، وأمر حراسه بتعذيبها حتى تعترف على جابر وعمله، ولكنها أخبرته أنها لا تعرف شيئًا عن جابر.

واصطحبت الدكتور سالي، التي تلعب دورها الفنانة أميرة العايدي، "جابر"، الذي يعب دوره الفنان منذر ريحانة، إلى اليخت الموجود به "دون شامير"، الذي يلعب دوره الفنان لطفي لبيب، وهناك سلمه جابر اللوحة المسروقة، وتسلم جابر 10 كيلو هيروين ثمن الصورة.

مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.

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