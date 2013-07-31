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الحلقة (22) من "ميراث الريح": "ثابت" يسافر لقضاء شهر العسل.. و"الطيب" يتنازل عن إدارة المجموعة

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الحلقة (22) من "ميراث الريح": "ثابت" يسافر لقضاء شهر العسل.. و"الطيب" يتنازل عن إدارة المجموعة الحلقة (22) من "ميراث الريح": "ثابت" يسافر لقضاء شهر العسل.. و"الطيب" يتنازل عن إدارة المجموعة

كتب : مروة مدحت منذ 9 دقائق

تبدأ أحداث الحلقة (22) من مسلسل "ميراث الريح"، بمناقشة صبري وسليم فيما فعله ماجد وثابت في الحاج إبراهيم، وتتشاجر مديحة مع ثابت وماجد، بينما يذهب الحاج إبراهيم للمجموعة ليأخذ معلقاته الشخصية، وتحاول مديحة منعه، ويناقش ثابت وماجد ما سيفعلونه مع والدهم، ويطلب ماجد من ثابت أن يسافر لقضاء شهر العسل.

يتناقش سمير زوج مديحة مع ماجد في أمور إدارة المجموعة، ويذهب الحاج إبراهيم للمبيت في أحد الفنادق، بينما تظل مديحة والحاج عبدالله في حالة قلق بالغ عليه، ويخبر الحاج عبدالله ابنته رحمة أنه لم ينم وأنه لا يعرف أين هو، وتحاول رحمة الاتصال به لكنه لا يرد.

يتذكر "الطيب" كل الأخطاء التي فعلها ثابت وماجد طوال حياتهم، وما تحمله بسببهم، ويذهب الحاج عبدالله إلى الحاج فتحي ليخبره باختفاء الحاج إبراهيم الطيب، ويعود "الطيب" إلى السيدة ويذهب إلى منزل الحاج عبدالله، ويحكي له ما فعله به أولاده، ويطلب منه ألا يخبر أيا من أولاده بمكانه.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.

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