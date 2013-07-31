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غداً.. ثوار الإسكندرية ينظمون "سلاسل بشرية" أمام مستشفى الميرى

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غداً.. ثوار الإسكندرية ينظمون "سلاسل بشرية" أمام مستشفى الميرى غداً.. ثوار الإسكندرية ينظمون "سلاسل بشرية" أمام مستشفى الميرى

يُنظم غداً الخميس، ثوار الإسكندرية سلاسل بشرية أمام مستشفى الميرى بالإسكندرية، تحت عنوان "اللى داخل مفقود.. واللى خارج بيموت"، مشيرين إلى أن الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى سيئة للغاية.

وأكد الثوار أن بعض الحالات، التى توجهت لتلقى العلاج اللازم من جراء الاشتباكات، التى شهدتها ساحة مسجد القائد إبراهيم مؤخراً، قد عانت من الإهمال وسوء الخدمة الطبية، حيث يعانى أحد المصابين من تلوث جرح إصابته بالركبة حتى أصبحت عملية الالتئام مستحيلة، كما أصيب بفيروس "سى" نتيجة نقل دم ملوث إليه، بالإضافة للحالة النفسية الصعبة، التى يمر بها مما تعرض له داخل المستشفى.

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