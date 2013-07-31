لقاء بين محافظ الإسكندرية ونقابة المعلمين لمناقشة عقود المعلم المساعد

عقد اليوم لقاء موسع بين المستشار ماهر بيبرس، محافظ الإسكندرية، ونقابة المعلمين بالإسكندرية "اللجنة الخماسية لحل مشكلات المعلمين"، لمناقشة موافقة التنظيم والإدارة والمالية على عقود المعلم المساعد. وحضر اللقاء كل من صبحى عبد الهادى، ممثل مديرية التنظيم والإدارة، وعماد الدين حسانين بخيت عضو نقابة المعلمين واللجنة الخماسية، وعدد من المعلمين المساعدين.

وأوضح ممثل مديرية التنظيم والإدارة إبعاد المشكلة وطرق حلها، وطلب المحافظ التقدم بمذكرة بذلك من التربية والتعليم والتنظيم والإدارة، معلنا عن اجتماع يوم الاثنين المقبل فى حضور المحافظ ومدير مديرية المالية والتنظيم والإدارة والتربية والتعليم من للوصول إلى حل لإنهاء هذه المشكلة.

كما تم أيضا مناقشة مشكلة التسويات، حيث وعد المستشار "بيبرس" بمناقشة المشكلة مع وزير التربية والتعليم يوم الثلاثاء المقبل عماد الدين حسانين بخيت، عضو نقابة المعلمين واللجنة الخماسية لحل المشكلات.