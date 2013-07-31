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إنقاذ الصعيد: على الإخوان أن يحكموا صوت العقل ويفضوا اعتصام "رابعة" بهدوء

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إنقاذ الصعيد: على الإخوان أن يحكموا صوت العقل ويفضوا اعتصام "رابعة" بهدوء إنقاذ الصعيد: على الإخوان أن يحكموا صوت العقل ويفضوا اعتصام "رابعة" بهدوء

طالب الدكتور وائل الحضرى، المنسق العام لجبهة إنقاذ الصعيد، اليوم الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين ومعتصمى رابعة العدوية فض اعتصامهم بهدوء وبدون إثارة المشكلات منعاً لإراقة الدماء، التى تسال على أرض ، مشيرا إلى أن الإخوان لا بد أن يحكموا صوت العقل أولاً فكل ما يحدث فى رابعة العدوية هو الصراع على السلطة.

وأوضح الحضرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع الموجودين فى رابعة العدوية هم أبناء مصر وكل شخص منهم له صلة قرابة بكل أبناء الشعب فلا بد أن يعودوا إلى منازلهم، خاصة أن أغلب الموجودين فى الميدان من البسطاء.

وقال الحضرى، على الذين يعتصمون فى ميدان رابعة ألا ينساقوا وراء الدعوات التى تريد إحراق البلد فى هذه المرحلة الصعبة لأن أغلب الموجودين من الناس الذين يقطنون القرى من البسطاء، وأضاف قائلاً أدعو كل البسطاء الذين يعتصمون فى الميدان بألا يتأثروا بجماعة الإخوان لأن كل ما يحدث هو صراع على مقعد فهل يجوز أن يحارب المسلمون، الذين يعتصمون فى الميدان إخوانهم المسلمون الآخرون ويسقط عدد من القتلى؟

وطالب المنسق العام قيادات الإخوان المسلمين بألا يؤثروا على عقول المعتصمين وأدعو الإخوان بفض الاعتصام فورا والعودة إلى الوجه الدعوى، الذين يدعون إليه ويتركون ساحة الدماء.

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مصر 365

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