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فشل محاولة تفجير مدرعة والاستيلاء على مكتب البريد الرئيسي بالعريش

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فشل محاولة تفجير مدرعة والاستيلاء على مكتب البريد الرئيسي بالعريش فشل محاولة تفجير مدرعة والاستيلاء على مكتب البريد الرئيسي بالعريش

كتب : حاتم حمدى منذ 25 دقيقة

قام مسلحون مجهولين بإطلاق قذائف "أر بى جى" على مدرعة كانت تسير على الطريق الدائرى جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، وأصابت إحدى القذائف المدرعة إصابة مباشرة، وطبقا لشهود عيان فإن المدرعة لم تنفجر، ولم تحدث أي إصابات.

وصرح مصدر أمني مسؤول أن دوى الصوت الذى سمع عن بعد فى الخامسة والنصف من مساء اليوم وقبل الإفطار مباشرة، كان نتيجة إصابة إحدى مدرعات الشرطة بقذيفة "أر بى جى" ولكن لم تنفجر المدرعة ومرت بسلام.

وكان أهالى العريش قد سمعوا صوت انفجار هائل هز مدينة العريش، ومع تعقب مصدر الصوت تبين أنه نتيجة لاستهداف المدرعة على الطريق الدائرى جنوب العريش.

ومن جهة أخرى، باءت محاولة سرقة والاستيلاء على مكتب بريد العريش الرئيسى بالفشل، وذلك عندما شاهد أفراد الحراسة مسلحون يحاولون الاقتراب فتم التعامل معهم وقام وكيل مكتب البريد بإغلاق المكتب مباشرة، وذلك بعد عصر اليوم.

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