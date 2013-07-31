اتصالات تقدم حصرياً الهاتف الذكي الأنحف في العالم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات عن طرحها حصريا لجهاز اسيند بي 6 الذي يعد أحدث الهواتف الذكية من "هواوي" حيث سيكون متوفرا في كافة مراكز أعمال "اتصالات" ومنافذ البيع التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة اعتبارا من يوم غد .

ويعد اسيند بي 6 أنحف هاتف ذكي في العالم على الإطلاق حيث يتمتع بتصميم فريد.

وأعرب خالد الخولي الرئيس التنفيذي للتسويق في "اتصالات" عن سعادته للتعاون مع "هواوي" في طرح الهاتف الذكي الجديد.

من جانبه أكد جياو جيان رئيس أجهزة هواوي في الشرق الأوسط أهمية سوق دولة الإمارات بالنسبة لمؤسسته التي تعمل على التوسع فيها من خلال طرح أحدث المنتجات وأكثرها تطوراً بالتعاون مع شركات الاتصالات الرائدة مثل "اتصالات" .

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