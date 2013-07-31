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استئناف مصراتة تصدر حكما بالإعدام على أحمد إبراهيم أحد عناصر النظام الليبى

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استئناف مصراتة تصدر حكما بالإعدام على أحمد إبراهيم أحد عناصر النظام الليبى استئناف مصراتة تصدر حكما بالإعدام على أحمد إبراهيم أحد عناصر النظام الليبى

أصدرت اليوم الأربعاء محكمة استئناف مدينة مصراتة الليبية، حضوريا حكما بالإعدام على المتهم أحمد إبراهيم، وهو أحد القيادات الليبية البارزة فى النظام الليبى السابق، ومن الشخصيات المقربة من العقيد الراحل معمر القذافى، وجاء الحكم بعد الإطلاع على أوراق القضية، والاستماع للمرافعة الشفوية والمداولة فى تلك القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام على كل من وليد دبنون الساعدى، وبن نايل مفتاح أوحيدة، ومحمد أوحيدة .

جدير بالذكر أن أحمد إبراهيم الذى حكم عليه بالإعدام اليوم ،كان آخر منسق لمكتب الاتصال باللجان الثورية بعهد النظام الليبى السابق خلال حكم معمر القذافى، والذى تم إلقاء القبض عليه مع معمر القذافى خلال معارك مدينة سرت الليبية بين الثوار الليبيين وفلول كتائب القذافى فى سرت فى أكتوبر من العام 2011، كما حكمت المحكمة عليه بالإعدام رميا بالرصاص.

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