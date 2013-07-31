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رئيس وزراء ليبيا يبحث قضية السفينة الأوكرانية المخطوفة ببنغازى

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رئيس وزراء ليبيا يبحث قضية السفينة الأوكرانية المخطوفة ببنغازى رئيس وزراء ليبيا يبحث قضية السفينة الأوكرانية المخطوفة ببنغازى

اجتمع رئيس الوزراء الليبى الدكتور على زيدان مع وفد أوكرانى برئاسة نائب رئيس الوزراء الأوكرانى كوستنيانين جريشنكو الذى يزور ليبيا حاليا.

وقال وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز فى تصريحات للصحفيين اليوم، إن الاجتماع تناول قضية السفينة الأوكرانية وطاقمها الأوكرانى المحتجزين بميناء بنغازى على خلفية حجز السفينة الأوكرانية المخطوفة، التى تحمل سيارات مملوكة لمواطنين ليبيين تصل قيمتها إلى أكثر من خمسة عشر مليون دولار، بالإضافة إلى قضية الأوكرانيين الذين يواجهون تهما بالقتل ضد الشعب الليبى أثناء ثورة 17 فبراير وقد تم الحكم عليهم من قبل القضاء الليبى.

وأوضح أن عملية القرصنة تمت فى البحر وتم تحويل وجهة السفينة التى تحمل سيارات مملوكة لمواطنين ليبيين إلى ميناء بأوكرانيا، وقد أصدرت محكمة بنغازى قرارا بحجز السفينة الأوكرانية التى وصلت ميناء بنغازى حتى يتم التحقيق فى القضية.. مشيرا إلى مخاطبة السلطات الليبية للحكومة الأوكرانية والضغط عليها لاتخاذ إجراءات سريعة، للإفراج عن السفينة المحتجزة فى أوكرانيا، وعودة السيارات المملوكة للمواطنين الليبيين إلى ميناء بنغازى، مضيفا أن أوكرانيا تمكنت من الضغط على القضاء الأوكرانى لإتخاذ إجراءات الإفراج، وتسليمنا قرار الإفراج عن السفينة حتى تقوم الليبية باتخاذ الإجراءات نفسها للإفراج عن الطاقم الأوكرانى المحتجز فى ليبيا، موضحا أن وزير العدل الأوكرانى، سيقوم بزيارة إلى مدينة بنغازى اليوم لمتابعة القضية.

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مصر 365

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