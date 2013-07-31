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الحلقة (21) من "الركين": "سميح" يرشح نفسه لمجلس الشعب.. و"جيكا" يبدأ في كشف فساده

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الحلقة (21) من "الركين": "سميح" يرشح نفسه لمجلس الشعب.. و"جيكا" يبدأ في كشف فساده الحلقة (21) من "الركين": "سميح" يرشح نفسه لمجلس الشعب.. و"جيكا" يبدأ في كشف فساده

كتب : محمود عباس منذ 16 دقيقة

تبدأ الحلقة 21 من مسلسل "الركين"، ببدء سميح في الاحتفاظ بتسجيلات شوقي مع موكلته سونا داخل شقته الجديدة، ويشعر أنه امتلك وسيلة ضغط كبرى على أستاذه ليستخدمها ضده في أي وقت.

وتدور أحداث الحلقة حول قيام جيكا بتجميع كل المعلومات المتاحة عن سميح ونقلها للصحفية ألفت التي تعتزم البدء في كشف فساده، وتنتقل الحلقة إلى عائلة جيكا، حيث تقوم سعاد بمنع شقيقها راضي من لعب الكرة خوفا من مضاعفة الكسر بقدمه، فيما يعتزم الشاب على الانتقام من كاسريها باستخدام مطوته، وتعود الحلقة إلى سميح الذي يسمح له أستاذه بالترشح لمجلس الشعب بعد رفع الحصانة عن رجل الأعمال عوني، واحتياج الحزب لوطني لأحد الشباب للاعتماد عليه، ويعرف جيكا بأمر تزوير سميح لمحل إقامته في الأوراق الرسمية، ويبلغ ألفت بهذا الكلام فتطلب منه تجهيز كافة لمعلومات عن هذا الأمر تمهيدا لفضحه، وتنتقل الحلقة إلى فوزي الذي يحاول أن يخطب ود فرحانة مرة أخرى، ولكنها تتمسك بعلاقتها الجديدة مع سميح الذي طلب منها إحضار أوراق قضية سيدتها صفية لاستغلالها في أحد القضايا الكبرى الخاصة بالخصخصة والموكلة له من أستاذه شوقي، وتنتقل الأحداث إلى رينا وإنجي اللتين يستمران في خطتهما لكشف حقارة سميح أمام العائلة.

مسلسل "الركين" من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، بطولة محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وإيمان العاصي وأحمد خليل، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد خليل ومحمد متولي وسعيد طرابيك ومحمود عبدالغفار ومفيد عاشور.

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