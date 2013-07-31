الحلقة (21) من "خلف الله: "كريم" يتم شفاؤه بمساعدة نور الشريف

كتب : أحمد العميد منذ 13 دقيقة

شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل "خلف الله"، شفاء الطفل كريم نجل فريدة التي تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك، بعد مساعدة خلف الله الذي يقوم بدوه الفنان نور الشريف له، حيث اصطحبه خارج الفيلا، وذهب به إلى الشيخ فضل لمعاونته على تقوية بدنه ضد السموم التي تغلغلت إلى كل أرجاء جسده.

وعقب اختفاء الطفل كريم من فراشه وكذلك خلف الله، اعتقدت والدته فريدة، وحاتم شقيق زوجها المتوفي والحاجة زهرة أن خلف الله اختطفه ليطلب فدية منهما ثمنًا للرجوعه، وسرعان ما أرسل حاتم رجاله إلى قرية الشيخ خلف بحثًا عنه أو خطف أحد أقاربه لمساومته بعودة كريم.

ولكن عقب وصول رجال حاتم إلى قرية الشيخ خلف، قبض عليهم أهل القرية بعد أن توجسوا منهم خيفة وشكوا في نواياهم، وقاموا بتعذيبهم للاستدلال عن من بعثهم إلى القرية بحثًا عن خلف الله، حتى أفشى لهم حقيقة عملهم وأبلغوا حسين شقيق خلف الله بأن حاتم هو من أرسلهم كما دلوه على عنوانه، حتى ذهب إليه حسين واطمئن على شقيقه خلف الله الذي بعث معه نقودًا لصباح زوجته والمقيمة مع عمه الشيخ جاد.

مسلسل "خلف الله" تأليف ذكريا السيلي، وبطولة النجم القدير نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، سميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.