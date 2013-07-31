الحلقة (21) من "نقطة ضعف": "عمر" يخبر "ليلى" مرة أخرى أنه يحبها

كتب : محمد عاشور منذ 11 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "نقطة ضعف"، ذهاب ندى إلى عيادة الدكتور عمر الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان، لاستكمال جلسات علاجها.

فيما دعا عمر والدتها "ليلى" التي تلعب دورها الفنانة رانيا فريد شوقي على الغداء مرة أخرى، وأخبرها أنه يحبها، إلا أنها لم تعترف له بحبها.

وعبرت "علية" التي تلعب دورها الفنانة هالة فاخر عن قلقها على حال ابنها الذي أهمل مذاكرته.

وعادت مريهان، التي تلعب دورها الفنانة فرح، تشديدها على سارة، التي تلعب دورها الفنانة روجينا بقطع علاقتها بالمحامي شهاب.

مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج أحمد شفيق.