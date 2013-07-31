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الحلقة (21) من "حدث في دمشق": "فؤاد" يتشاجر مع بائع الكعك.. و"وداد" تخبره بأنها ستقابله بمنزل "ربيعة"

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الحلقة (21) من "حدث في دمشق": "فؤاد" يتشاجر مع بائع الكعك.. و"وداد" تخبره بأنها ستقابله بمنزل "ربيعة" الحلقة (21) من "حدث في دمشق": "فؤاد" يتشاجر مع بائع الكعك.. و"وداد" تخبره بأنها ستقابله بمنزل "ربيعة"

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "حدث في دمشق"، مشاجرة بين فؤاد زوج وداد التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي، وعشيقها أبو علي (بائع الكعك).

وكان أبو علي ينادي على الكعك في الصباح الباكر، ما أزعج فؤاد، التي استيقظ وتشاجر معه، ولكن وداد تداخلت وأنهت المشاجرة واشترت كعكتين بالزعتر من أبو علي.

وأخبرت وداد عشيقها أنها ستقابله بمنزل صديقتها "ربيعة" التي تلعب دورها الفنانة ميسون أبوحسن، أثناء شراءها الكعك منه، بعدما علمت أن زوجها سيسافر غدًا.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب، وتأليف عدنان عودة.

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