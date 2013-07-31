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الحلقة (21) من "قرمش": "حسن" و"هيام" يشاركان في مهرجان التحدي لجمعية "قرمش" لتحطيم الأسعار

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الحلقة (21) من "قرمش": "حسن" و"هيام" يشاركان في مهرجان التحدي لجمعية "قرمش" لتحطيم الأسعار الحلقة (21) من "قرمش": "حسن" و"هيام" يشاركان في مهرجان التحدي لجمعية "قرمش" لتحطيم الأسعار

كتب : سارة سعيد منذ 5 دقائق

شهدت الحلقة (21) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "مهرجان التحدي" اشتراك حسن الذي يقوم بدوره طارق العلي، وزوجته هيام في مهرجان التحدي التي تنظمه جمعية قرمش التعاونية.

ويذهب حسن بصحبة هيام إلى السوق ويتشاجر مع المواطنين المتواجدين نظرًا للزحام الشديد للاشتراك في مهرجان الأسعار، ويتزاحم المشتركون بالسوق لشراء أكبر كم من المشتريات نظرًا لأسعارها الرخيصة.

وبعد مرور شهر تكتشف هيام فساد نصف الخضروات والمشتريات التي اشتروها، لشرائهم كميات كبيرة لا يحتاجونها، ثم تدعو جمعية قرمش لمهرجان تحدي جديد بمناسبة شهر رمضان إلا أن حسن يرفض بسبب إسرافهم في شراء أشياء لا يحتاجونها.

مسلسل "قرمش" بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.

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DMC

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