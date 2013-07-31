محمد عسّاف يحتفي بزيارة فريق برشلونة إلى فلسطين

كشفت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الفنيّ، والمنضوية تحت لواء مجموعة MBC، عن مفاجأة فنيّة قيّمة لـ "محبوب العرب" محمد عساف، هي واحدة من سلسلة مفاجآتٍ، سيُعلن عنها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة. وتتمثل المفاجأة بإحياء محمد عسّاف حفلة غنائيّة في فلسطين، بتاريخ 3 آب/أغسطس 2013، أثناء زيارة فريق نادي برشلونة العريق والعالميّ إلى فلسطين في جولة تحمل عنوان "جولة السلام".

ومن المُتوقّع أن يزور فريق برشلونة ـ بجميع لاعبي الصف الأوّل وإداريّي النادي وعائلاتهم ـ كنيسة المهد والقصر الرئاسيّ في مدينة بيت لحم، قبل أن يتوجّهوا مع وفدٍ من الصحافة العالمية وجمهور محمد عسّاف إلى ملعب مدينة "دورا"، حيث سيقوم فريق برشلونه بنشاط رياضيّ إلى جانب 40 طفلاً فلسطينيّاً، وأمام نحو 25 ألف شخص، من بينهم شخصيّات حكوميّة ورسميّة وأهليّة ورياضيّة. وبموازاة ذلك، يُحيي محمد عسّاف وصلتيْن غنائيّتيْن، مدّة كلّ واحدة منهما ساعة كاملة، عند دخول لاعبي نادي برشلونة إلى الملعب، وكذلك عند انتهاء الحدث الرياضيّ... علماً أن هذه الزيارة التاريخيّة لفريق برشلونة إلى الأراضي الفلسطينية تأتي بتنظيم من الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم الذي يترأسه اللواء جبريل الرجوب.

الجدير ذكره أنّ محمد عسّاف سبق وأحيا حفلات عدّة في فلسطين وخارجها، بعد فوزه بلقب "Arab Idol"، وهو يحضّر الآن لإطلاق أولى أغنياته، من إنتاج شركة "بلاتينوم ريكوردز" التي تتولّى كذلك إدارة أعماله.