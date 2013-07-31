عاهل الأردن يتوجه إلى الكويت فى زيارة عمل

توجه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى اليوم، الأربعاء، إلى دولة الكويت فى زيارة عمل يجرى خلالها مباحثات مع أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى، أن الزعيمين سيتناولان فى مباحثاتهما علاقات التعاون الثنائى وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات الراهنة فى الشرق الأوسط.

وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى قد قام فى 29 يوليو 2012 بزيارة إلى دولة الكويت أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تناولت علاقات التعاون الثنائى وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع فى المنطقة والقضايا التى تهم البلدين.