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الجيش التونسى يقصف بالهاون جبلا يعتقد أن "إرهابيين" يتحصنون فيه

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الجيش التونسى يقصف بالهاون جبلا يعتقد أن "إرهابيين" يتحصنون فيه الجيش التونسى يقصف بالهاون جبلا يعتقد أن "إرهابيين" يتحصنون فيه

قصف الجيش التونسى اليوم الأربعاء، بقذائف الهاون أماكن فى جبل الشعانبى بولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، يشتبه بأن "إرهابيين" قتلوا ثمانية عسكريين تونسيين يتحصنون فيها، على ما أفاد مراسل فرانس برس، نقلا عن مصادر أمنية. واندلع حريقان كبيران فى الجبل بسبب القصف، وفق المصدر نفسه.

والاثنين، قتلت مجموعة مسلحة فى كمين ثمانية عسكريين تونسيين، واستولت على أسلحتهم ولباسهم العسكرى ومؤونتهم الغذائية، بعدما ذبحت خمسة منهم، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمى الثلاثاء عن مصدر قضائى.

وأججت الحادثة أزمة سياسية اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمى (58 عاما) الذى قتل بالرصاص فى 25 يوليو الحالى أمام منزله فى العاصمة تونس، وترتبط تونس بحدود برية مشتركة مع الجزائر تمتد حوالى 1000 كلم. وتسلل "إرهابيون" عبر هذه الحدود مرارا إلى تونس.

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