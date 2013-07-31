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وزير الدفاع العراقى يقيل قائد عمليات الأنبار لـ"رفضه تنفيذ اعتقالات

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وزير الدفاع العراقى يقيل قائد عمليات الأنبار لـ"رفضه تنفيذ اعتقالات وزير الدفاع العراقى يقيل قائد عمليات الأنبار لـ"رفضه تنفيذ اعتقالات

أقال وزير الدفاع العراقى بالوكالة، سعدون الدليمى، اليوم الأربعاء، الفريق مرضى المحلاوى، قائد عمليات محافظة الأنبار (غرب)؛ لـ"عدم امتثاله لأوامر صادرة له باعتقال شخصيات أمنية وسياسية ومعتصمين فى ساحة اعتصام الأنبار"، بحسب مصدر فى قيادة عمليات بغداد.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن وزير الدفاع عين اللواء الركن إبراهيم الساعدى، بدلا عن المحلاوى، كقائد لعمليات الأنبار.

وأوضح أن سبب الإقالة هو عدم تنفيذ المحلاوى أوامر صادرة له من وزارتى الدفاع والداخلية باعتقال كل من أحمد الذيابى، الذى انتخب اليوم محافظا للأنبار، وكان يشغل منصب مدير شئون الأمن والداخلية فى مديرية شرطة الأنبار، وشخصيات سياسية وأمنية أخرى فى المحافظة، وعدد من المعتصمين فى ساحة اعتصام الأنبار.

ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمى من السلطات العراقية حول تلك الوقائع حتى الساعة 15:20 تغ.

ومنذ ديسمبر الماضى تشهد الأنبار وعدة محافظات عراقية أخرى، ذات أغلبية سنية، احتجاجات واعتصامات كانت تطالب فى البداية بإصلاحات، ومع عدم استجابة حكومة نورى المالكى لمطالبها، رفعت سقف المطالب إلى رحيل المالكى. ويتهم كل من المالكى والمحتجين الآخر بالعمل على إثارة الفتنة الطائفية (بين السنة والشيعة) فى العراق.

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