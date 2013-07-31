الأندية غير المحترفة لن تشارك في إفريقيا

لن تتمكن الأندية التي لن تستطيع الحصول على الرخصة المحترفة من المشاركة في البطولات الإفريقية بداية من النسخة المقبلة.

وكان الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي حصلوا على رخصة الأندية المحترفة مؤخرا، فيما فشلت أندية المقاولون والمصري وبتروجيت في إقناع الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويعيد الاتحاد المصري فتح الباب مرة أخرى في الفترة من الأول وحتى 15 يناير لتتمكن الأندية من تجهيز أوراقها مرة أخرى.

وسيوقع اتحاد الكرة غرامة 100 ألف جنيه على أندية الدوري الممتاز التي لن تتمكن من الانضمام إلى زمرة الأندية المحترفة.

وتحتاج الأندية لمعايير فنية وإدارية ومادية بالإضافة لبعض الملاحظات على البنية التحتية حتى تتمكن من الحصول على الرخصة المحترفة.

وإن سمح مركز أحد الأندية غير المحترفة في الدوري الممتاز التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية فلن يسمح له بذلك إلا إذا حصل على استثناء من الكاف.