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الأهلي يجهز خطة تدريبية وغذائية لتجهيز إكرامي لمواجهة أورلاندو

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الأهلي يجهز خطة تدريبية وغذائية لتجهيز إكرامي لمواجهة أورلاندو الأهلي يجهز خطة تدريبية وغذائية لتجهيز إكرامي لمواجهة أورلاندو

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي عن خطته لتجهيز شريف إكرامي لحراسة عرين المارد الأحمر أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.

وقال سليمان لـFilGoal.com "إكرامي هو حارس مرمى الأهلي أمام بطل جنوب إفريقيا، ويتم تجهيزه لذلك."

وأضاف سليمان "هناك برنامج تدريبي خاص لإكرامي، بجانب برنامج غذائي يشتمل على ثلاث وجبات عشية ليلة المباراة لإمداده بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية اللازمة لتعينه على اللعب صائما."

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أورلاندو يوم الأحد المقبل على ملعب الجونة في الرابعة والنصف عصرا ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان المارد الأحمر قد تعادل مع الزمالك في مباراة الجولة الأولى على ملعب الجونة أيضا بهدف لكل فريق.

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