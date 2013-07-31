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الأهلي يستعين بالكركديه والزبادي لمواجهة أورلاندو في الصيام

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الأهلي يستعين بالكركديه والزبادي لمواجهة أورلاندو في الصيام الأهلي يستعين بالكركديه والزبادي لمواجهة أورلاندو في الصيام

يستعين الجهاز الطبي في فريق الأهلي بمشروب الكركديه والزبادي لإعانة لاعبي القلعة الحمراء على خوض مباراة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر لـFilGoal.com"الجهاز الطبي بالفريق يحدد لنا وجبة سحور معينة عشية المباراة لتعيننا على اللعب في أجواء الصيام."

ويواجه المارد الأحمر منافسه بطل جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الأحد المقبل على ملعب الجونة في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وأضاف سليمان "ينصح الجهاز الطبي اللاعبين بشرب الكثير من مشروب الكركديه والبرتقال، كونهما يمدا الجسم بالسكريات والطاقة اللازمة."

وأتم سليمان "كما يكون الزبادي هو الطبق الرئيسي للوجبة، كونه يساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه المختزنة داخله وبالتالي يجعل الجسم في حالة ترطيب."

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