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الحلقة (21) من "يا مالكًا قلبي": إصابة "خالد" بانهيار عصبي حاد بعد سفر مافيا القمار

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الحلقة (21) من "يا مالكًا قلبي": إصابة "خالد" بانهيار عصبي حاد بعد سفر مافيا القمار الحلقة (21) من "يا مالكًا قلبي": إصابة "خالد" بانهيار عصبي حاد بعد سفر مافيا القمار

كتب : أروا الشوربجي الأربعاء 31-07-2013 16:34

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "يا مالكًا قلبي"، رفض أهل جمال الذي يقوم بدوره الفنان فايز السعيد، زواجه من عبير لأنها كانت متزوجة وطلقت.

قال خالد لزوجته سارة إن المافيا التي يلعب معها القمار هو متورط معها وكانت تهدده منذ أن كان يدرس في الخارج، وقرر أن يطلقها لأنها ليس لها ذنب فيما يحدث، وطلب منها ألا تخبر أهلها أو أهله عن ما هو فيه، سافرت المافيا بعد أن أخذت أموال خالد، ما أدى لإصابته بانهيار عصبي حاد.

مسلسل "يا مالكًا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.

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