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الحلقة (21) من "الكبير أوي": الخادمة "شاكيرا" تثير رعب "الكبير".. وزوجته تطردها

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الحلقة (21) من "الكبير أوي": الخادمة "شاكيرا" تثير رعب "الكبير".. وزوجته تطردها الحلقة (21) من "الكبير أوي": الخادمة "شاكيرا" تثير رعب "الكبير".. وزوجته تطردها

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 31-07-2013 16:37

وصلت "شاكيرا" الخادمة الهولندية، التي انتظرها الكبير في أحداث الحلقة (21) من مسلسل "الكبير أوي"، لكنها لم ترق لـ"الكبير" بعد أن وجدها فتاة "إفريقية" تنظر إليه نظرات تثير رعبه.

عاش "الكبير" لحظات من الرعب أثناء تواجد "الخادمة" بالمنزل، ولم يستطع التحرك من المنزل بسبب نظراتها المخيفة له، وفي منامه وجد نفسه يقتلها ويرمي جثتها في الترعة، وعندما حضر الضباط صاح قائلًا "أنا مقتلتهاش"، فاستيقظ من النوم، ونزل ليشرب كوب من الماء فتعثر "الكبير" وسقط على الأرض ليجد نفسه بجانب "شاكيرا".

دخلت "هدية" المطبخ لتجده بجانبها، فانزعجت بشدة، ولكي يؤثر "الكبير" عليها أقنعها بأنها حاولت إغراءه ليثير غيرة "هدية" وبالفغل وبختها وطردتها من المنزل.

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DMC

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